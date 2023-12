De Grand Prix van Oostenrijk in 1982 eindigde met een waanzinnige ontknoping om de zege. Italiaan Elio de Angelis reed in de laatste ronde aan de leiding op de oude - en veel snellere - versie van de Red Bull Ring. Maar de overwinning was nog niet in kannen en kruiken met een ontketende Keke Rosberg, vader van wereldkampioen Nico Rosberg, achter hem aan. Rosberg probeerde van alles om De Angelis te verschalken, maar kwam een fractie tekort op de finishlijn.

The thrilling final lap of the 1982 Austrian Grand Prix at the Österreichring. Elio de Angelis (Lotus-Ford-91) holding off a flying Keke Rosberg (Williams-Ford-FW08) by 0.050 sec! in claiming his first F1 victory.



