'Bahreins investeringsfonds koopt McLaren op'

Het lijkt er sterk op dat het land Bahrein straks veel invloed gaat krijgen op McLaren. Het moederbedrijf van de Britse renstal kan straks zomaar een nieuwe eigenaar krijgen uit Bahrein. Het is niet helemaal duidelijk wat de gevolgen gaan zijn voor het Formule 1-team van McLaren.

Het lijkt er namelijk sterk op dat het investeringsfonds Mumtalakat van de Bahreinse overheid de touwtjes in handen gaat krijgen bij McLaren. Mumtalakat heeft al een flinke hoeveelheid van de aandelen van de McLaren Group in handen, maar volgens het Britse Sky News willen ze alle aandelen gaan opkopen. Eerder dit jaar verwierf het Bahreinse investeringsfonds al de aandelen van het Saoedische Public Investment Fund en de investeerder Ares.

Volgens Sky News is Mumtalakat bezig met het opkopen van de overgebleven aandelen van de McLaren Group. De deal kan deze week volledig rondkomen. Het is niet helemaal duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor het Formule 1-team van McLaren. McLaren Racing heeft wel een eigen groep aandeelhouders, maar ze vallen wel nog steeds onder de McLaren Group. Het is echter niet de verwachting dat het team een volledige transformatie zal ondergaan. De Britse renstal wil voortborduren op de goede resultaten die werden geboekt aan het einde van het afgelopen seizoen.