De Vries ziet nieuwe look voor FE-comeback

Nyck de Vries verloor halverwege dit jaar zijn zitje bij AlphaTauri, maar hij ging niet bij de pakken neer zitten. Hij rijdt aankomend seizoen immers in zowel de Formule E als het WEC. Hij weet nu hoe de wagens waarin hij gaat rijden er uit gaan zien in het aanstaande seizoen.

De Vries werd bij AlphaTauri aan de kant geschoven vanwege teleurstellende resultaten. De Nederlander was maandenlang stil, maar al snel vond hij onderdak in twee grote klassen. Hij gaat rijden in een Hypercar van Toyota in het WEC en hij heeft maakt een comeback in de Formule E bij Mahindra Racing. De Toyota zal dit jaar volledig matzwart zijn en zojuist heeft Mahindra het doek getrokken van de auto voor dit seizoen. De Vries en zijn teamgenoot Edoardo Mortara speelden een hoofdrol in de onthullingsvideo.