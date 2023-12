Zandvoort was het inhaalwalhalla van 2023

Het afgelopen Formule 1-seizoen zat bomvol spektakel. Er waren zeer veel interessante races en er werden veel gevechten uitgevochten op de baan. Niet op alle circuits konden de coureurs de strijd met elkaar aangaan, maar één circuit was een echt inhaalparadijs.

Afgelopen jaar werd er op 22 circuits geracet in de Formule 1. Regelmatig ging de zege naar het team van Red Bull Racing, maar daarachter vonden er veel mooie duels plaats. Op het circuit van Monaco werd er echter amper ingehaald, in de hele race vonden er namelijk slechts dertien inhaalacties plaats. Ook het circuit van Montreal vormde geen walhalla voor inhaalacties, daar wisten de coureurs elkaar slechts zeventien keer te passeren. Hetzelfde gold voor de Hungaroring.

Maar er waren ook een aantal circuits waarin er veel inhaalacties plaatsvonden in de races. Het circuit van Zandvoort was dit jaar het decor voor de meeste inhaalacties. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen vond er een regenspektakel plaats en in totaal haalden de coureurs 112 elkaar in. Hiermee kwam Zandvoort als enige boven de honderd inhaalacties uit. In Las Vegas werden er 82 inhaalacties voltooid en ook in Abu Dhabi (60), Miami (52), Barcelona (49) en Spa-Francorchamps (47) werd er enorm vaak ingehaald.