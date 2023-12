Kampioensbolide Red Bull verkozen tot beste auto van 2023

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een extreem succesvol seizoen in de Formule 1. Ze werden wereldkampioen met Max Verstappen en ze grepen ook de constructeurstitel. Red Bull is nu ook in de prijzen gevallen met hun uiterst succesvolle RB19.

De RB19 werd in 2023 slechts één keer verslagen. In Singapore ging de zege immers naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Alle andere races werden gewonnen door een Red Bull-coureur en dat maakt de RB19 één van de succesvolste auto's ooit. De fans kunnen dat waarderen, want de RB19 is bij de Autosport Awards verkozen tot de Intertnational Competition Car of the Year. De RB19 werd verkozen boven de Le Mans-winnende Ferrari 499P, de Jaguar I-Type 6 uit de Formule E en de succesvolle rallybolide van Toyota.