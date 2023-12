Podiumplekken in 2023: Red Bull oppermachtig

Het afgelopen Formule 1-seizoen was niet bepaald spannend als het aankwam op de titelstrijd. Max Verstappen en Red Bull Racing waren dominant. Wel stonden er zes verschillende teams op het podium, Red Bull pakte weinig verrassend de meeste podiumplekken.

Naast Red Bull stonden er in 2023 ook coureurs op het podium van de teams van Alpine, Mercedes, Aston Martin, Ferrari en McLaren. Slechts vier teams wisten dus geen podiumplek te scoren in het afgelopen Formule 1-seizoen. In dit klassementje eindigde Red Bull met een straatlengte voorsprong op de rest van de teams. In totaal stond er 30 keer een Red Bull-coureur op het podium.

De teams van McLaren en Ferrari kwamen nog het dichtst in de buurt van Red Bull. Beide renstallen mochten negen keer een trofee mee naar huis nemen. Het verschil met Red Bull was extreem groot, maar het verschil met de andere teams was dan weer zeer klein en verwaarloosbaar. Mercedes en Aston Martin wisten namelijk allebei acht podiumplekken te scoren. Alpine sluit deze lijst af met twee podiumplekken, eerlijk verdeeld tussen coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Het gaat in dit klassement over het aantal podiumplekken, dat betekent dus dat twee coureurs op één podium dus ook als twee tellen bij deze statistiek.