McLaren kaapt grote sponsor weg bij Mercedes

Het team van McLaren heeft een grote slag geslagen op het gebied van sponsoring. De Britse renstal heeft een nieuwe grote naam gepresenteerd als sponsor voor het aankomende seizoen. McLaren gaat namelijk in zee met Monster Energy, dat bedrijf werkte in de voorgaande jaren samen met het team van Mercedes.

Monster Energy is geen onbekende naam in de sportwereld. Veel sporters en sportteams worden gesponsord door het energiedrankjesmerk. In de voorgaande jaren werkte Monster samen met het team van Mercedes, de logo's waren prominent aanwezig op de auto's en de teamkleding en Lewis Hamilton had zelfs een eigen smaak ontwikkeld voor het merk. Nu komt de deal met Mercedes echter ten einde.

McLaren heeft namelijk een grote deal aangekondigd met Monster. Het merk wordt een partner van McLaren voor de komende jaren. De logo's zullen te zien zijn op de helmen, racepakken, petten en drinkflessen van coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Autosport blijft Lewis Hamilton overigens wel verbonden aan Monster, hij heeft een persoonlijke deal met het merk en dat staat dus los van de deal met de Formule 1-teams.

Monster Energy, a leading global energy drink brand with deep roots in motorsport, has joined the McLaren Formula 1 Team as an Official Partner for the 2024 season and beyond.



