Waterlek legt post season test in Abu Dhabi stil

De laatste officiële dag van het Formule 1-seizoen is vanochtend van start gegaan. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi gingen alle teams nog één keer de baan op voor een bandentest en een rookietest. De dag werd verstoord door een opmerkelijke rode vlag.

De coureurs mochten vanochtend vroeg weer plaatsnemen achter het stuur. Veel jongelingen zoals Franco Colapinto, Oliver Bearman en Ayumu Iwasa kregen de kans om veel meters te draaien. Zoals verwacht rijden Guanyu Zhou en Theo Pourchaire voor het team van Alfa Romeo. De Zwitserse renstal had als enige niet gecommuniceerd wie er voor hen zou gaan rijden in de test.

Vanochtend werd de sessie vanwege een opmerkelijke reden stilgelegd. Bij de bochten 13 en 14 werd er een waterlek geconstateerd. Dat punt bevindt zich precies onder de brug dat onderdeel is van het aanwezige hotel. Na een aantal opdroogwerkzaamheden ging de sessie weer van start. Zojuist werd de sessie voor de tweede keer stilgelegd omdat George Russell met problemen was stilgevallen in bocht zes. Er is geen middagpauze, dus dat betekent dat rond dit tijdstip een aantal nieuwe namen plaats zal gaan nemen in de auto's.

There’s currently a red flag in #F1Testing due to a water leak under the W Hotel bridge. The circuit team are working to dry out to surface to allow us to run again. #HaasF1 pic.twitter.com/KRzgI0CuPX