Ferrari versus Mercedes: Titanenstrijd om de kruimels

Vandaag wordt de laatste Grand Prix van het seizoen verreden. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi gaan de coureurs nog één keer de strijd met elkaar aan. De kampioenen zijn al bekend, maar het wordt niet saai. Mercedes en Ferrari zullen de wereld gaan trakteren op een grote strijd.

De teams van Ferrari en Mercedes zijn grote namen in de Formule 1. Het verschil tussen de twee teams in het constructeurskampioenschap is slechts vier puntjes. In Abu Dhabi zal de beslissing gaan vallen en dat belooft veel spektakel. De strijd gaat echter niet om de titel, maar om de kruimels. Red Bull Racing is al lang en breed constructeurskampioen en Mercedes en Ferrari vechten niet om de tweede plaats.

Wie denkt dat het een strijd om de eer is, zit ook mis. Een tweede plaats in het constructeurskampioenschap levert een team namelijk bijna tien miljoen dollar aan prijzengeld meer op dan een derde plaats. Ferrari en Mercedes nemen deze strijd dan ook bloedserieus. Deze tweede plaats is belangrijk en dat beseffen ze zich maar al te goed. Bij beide teams zullen de coureurs zich moeten wegcijferen om de tweede plaats veilig te stellen.

Voorsprong

Mercedes heeft momenteel een kleine voorsprong op Ferrari. De Duitse renstal beleeft een rampzalig seizoen, maar ze staan wel vier puntjes voor op hun Italiaanse concurrent. Ferrari heeft echter het momentum in handen, in de afgelopen paar races konden ze Red Bull uitdagen en zag de racepace er goed uit. Ook in de kwalificaties is Ferrari significant beter. In Las Vegas pakte Charles Leclerc nog de pole position en vandaag start de Monegask op de tweede plaats.

Voordeel?

Ferrari heeft dus een voordeel, als Leclerc de strijd aan kan gaan met Max Verstappen, dan kan de tweede plaats Ferrari's kant opkomen. Maar Ferrari heeft ook een groot nadeel. In de kwalificatie van gisteren ging het helemaal mis bij tweede coureur Carlos Sainz. De Spanjaard kwam niet door Q1 heen en hij moet zich straks dus door het veld heen gaan vechten. Mercedes heeft een klein voordeel, want George Russell kan vanaf de tweede startrij ook een goede indruk maken. De elfde startplek van Lewis Hamilton helpt dan weer niet mee.

Guus Geluk

Het lijkt er dus op dat Leclerc en Russell vooral op elkaar moeten gaan letten. Beide coureurs staan alleen niet bekend als Guus Geluk. Op de pitwall zullen ze bij Ferrari en Mercedes peentjes zweten, want een crash of ander probleem kan de strijd helemaal opengooien. Leclerc en Russell zullen vooral op elkaar moeten letten, want steun van hun teamgenoten zullen ze niet direct krijgen. Russell moet hopen dat Hamilton goed start, terwijl men bij Ferrari een goede strategie moet bedenken voor Sainz.

Winnen

Het wordt dus een interessante strijd, maar ook weer geen strijd waar Ferrari en Mercedes blij mee zullen zijn. Het zijn sportteams en sportteams willen niets liever dan winnen. Eigenlijk kunnen ze niet meer winnen, want Red Bull heeft de titel al op zak. Winnen hebben ze dit seizoen ook amper gedaan, Sainz was in Singapore de enige coureur die de Red Bulls wist te verslaan.

Mercedes kan dus wel de morele zege boeken. Als ze Ferrari verslaan, hebben ze hun rampzalige seizoen met een goed resultaat afgesloten. Voor beide teams zal het ook voelen als een soort straf, want winnen is het enige wat telt. In Brackley en Maranello ligt de focus ook al op 2024. Volgend jaar moet het gaan gebeuren en willen ze Red Bull gaan uitdagen en misschien wel verslaan. Vandaag kan dat nog niet, vandaag zullen ze gaan strijden om de kruimels. Deze kruimels kosten alleen wel bijna tien miljoen dollar.