Officieel: Mercedes levert tot en met 2030 motoren aan McLaren

Het team van McLaren heeft zojuist bekend gemaakt dat Mercedes tot en met 2030 hun motorleverancier blijft. De Britse renstal rijdt al jaren met Mercedes-krachtbronnen, maar ze hadden nog niets gedeeld over hun plannen voor de toekomst. In Abu Dhabi hebben ze echter aangegeven dat Mercedes gewoon de motorpartner blijft.

McLaren en Mercedes hebben samen een lange geschiedenis. Sinds 2021 rijdt de Britse renstal weer met motoren van Mercedes, eerder was dit ook al het geval van 1995 tot en met 2014. Aangezien er in 2026 nieuwe motorregels gaan gelden in de Formule 1, was het lang onduidelijk wat McLaren zou gaan doen. Nu is de kogel dus door de kerk en is het contract tot en met 2030 verlengd. In het verleden werden Mika Häkkinen en Lewis Hamilton wereldkampioen in een door een Mercedes-motor aangedreven McLaren-bolide.