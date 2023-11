Officieel: De Vries tekent fabriekscontract bij Toyota

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is nu officieel geworden. Nyck de Vries rijdt volgend seizoen voor het topteam van Toyota in het World Endurance Championship. De Nederlandse coureur gaat deze rol combineren met een seizoen in de Formule E.

De Vries reed dit jaar in de Formule 1 voor het team van AlphaTauri, maar na een aantal teleurstellende resultaten werd hij vervangen door Daniel Ricciardo. De Vries kondigde een mediastilte aan en hij trok zich eventjes terug. Enkele maanden geleden werd bekend dat De Vries in de Formule E gaat rijden voor het team van Mahindra. Hij werd ook al gelinkt aan een zitje bij Toyota, maar niets was nog officieel.

Vandaag heeft Toyota bevestigd dat De Vries in het aankomende WEC-seizoen plaatsneemt in de Hypercar met startnummer 7. Hij wordt de nieuwe teamgenoot van Mike Conway en Kamui Kobayashi. Dit betekent dat José Maria Lopez het team heeft verlaten. Toyota is al jarenlang één van de topteams in het WEC. In de Hypercar-klasse krijgen ze aankomend seizoen stevige concurrentie van onder meer Ferrari, Porsche, Alpine, Cadillac, BMW en Peugeot.