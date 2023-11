Vier coureurs komen vandaag al in actie in Las Vegas

Het Formule 1-weekend begint pas donderdagavond lokale tijd in Las Vegas, maar vandaag komt een viertal coureurs al in actie in de gokstad in de staat Nevada. Lando Norris, Carlos Sainz, Alexander Albon en Pierre Gasly nemen immers deel aan een speciaal toernooi van streamingsdienst Netflix.

Voor het eerst in de geschiedenis van Netflix wordt er vandaag een live sportevenement uitgezonden. Norris, Sainz, Albon en Gasly zijn namelijk gekoppeld aan professionele golfers. Samen met Rickie Fowler, Justin Thomas, Collin Morikwa en Max Homa gaan ze de strijd met elkaar aan op de golfbaan van Wynn in Las Vegas. Voor de Europese kijker wordt het een latertje, want pas om middernacht Nederlandse tijd gaat de 'Netflix Cup' van start.