Liberty Media zegt sorry tegen lokale bevolking Las Vegas

Dit weekend staat de langverwachte Grand Prix van Las Vegas op het programma. De organisatie creëert een enorme hype, maar de inwoners van Las Vegas zijn iets minder enthousiast. Liberty Media-kopstuk Greg Maffei zegt dan ook sorry tegen de lokale bevolking.

Het circuit leidt dwars door het centrum van de gokstad. Dat betekent dus dat de wereldberoemde Strip tijdens het weekend voor geruime tijd gesloten is voor het dagelijkse verkeer. Dit zorgt vanzelfsprekend voor hinder, maar dat gold ook voor het opbouwen van de baan en de tribunes. Eerder ontstond er ook al ergernis toen de organisatie grote doeken op de voetgangersbruggen had gehangen zodat men vanaf hier geen zicht had op de baan.

Bij Formule 1-eigenaar Liberty Media begrijpen ze de huidige kritiek van de inwoners van Las Vegas wel. Liberty Media-CEO Greg Maffei gaat in gesprek met FOX5 door het stof: "Ik bied mijn excuses aan aan alle inwoners van Las Vegas. We waarderen hun verdraagzaamheid en hun bereidheid om ons te tolereren. Maar, we brengen ook 1,7 miljard dollar aan inkomsten mee naar de regio. Dus niet alleen de fans profiteren van het evenement. We hopen op een groot economisch voordeel voor Vegas. Dit eerste jaar is hopelijk ook meteen het lastigste jaar, aangezien de opbouw de volgende keer sneller zal verlopen."