Alleen Haas introduceert updates in Brazilië

Vandaag gaat het Braziliaanse raceweekend van start met de eerste vrije training en de kwalificatie. De teams hebben zich zo goed mogelijk voorbereid op de aanstaande sessies, maar dat betekent niet dat ze grote updatepakketen meenemen. Slechts één renstal introduceert nieuwe onderdelen.

In de voorgaande raceweekenden kwamen veel teams met nieuwe onderdelen en grote updates. Aangezien er dit weekend weer met het sprintformat wordt gewerkt en het circuit geen speciale elementen heeft, zijn er amper nieuwe updates te bekennen. Alleen het team van Haas kiest voor een circuit specifieke update. De Amerikaanse renstal past de front wing flap aan om de set-up van de auto goed bij het circuit te laten passen.

Solo Haas trae novedades en Interlagos



Only Haas with upgrades for Interlagos#f1 #BrazilianGP pic.twitter.com/wYPrvF3r8d