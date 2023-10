Wat doet het weer in Mexico?

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Mexicaanse Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De race is zeer populair onder de coureurs en de tribunes zitten altijd propvol met enthousiaste fans . Het lijkt er echter niet op dat ze last gaan krijgen van hevige weersomstandigheden.

Deze week trok de orkaan Otis over Mexico. De orkaan van de vijfde categorie komt echter niet in de buurt van het circuit, maar dat betekent niet dat hij geen impact heeft op het raceweekend. Voorafgaand de vrijdag trekken er namelijk een aantal buien over het circuit. Dit betekent dat de baan tijdens de eerste twee vrije trainingen schoon zal zijn, al het rubber is weggespoeld. Op vrijdag wordt het ongeveer 25 graden Celsius en kan er af en toe nog een buitje vallen.

Op de zaterdag rijden de coureurs de derde vrije training en de kwalificatie. Het blijft dan waarschijnlijk droog en het zal ongeveer 26 graden Celsius worden. Op de zondag zullen de tribunes rondom het circuit en in het Foro Sol-stadion propvol zitten, de fans hoeven echter geen regenkleding mee te nemen. Het is de verwachting dat het ook nu weer droog blijft en de temperatuur zal weer oplopen tot wederom 26 graden Celsius.