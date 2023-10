Red Bull past windtunnel-plannen aan

Het team van Red Bull Racing heeft al geruime tijd het idee om een nieuwe windtunnel te openen. Ze hebben de eerste stappen daar al voorgezet, maar het lijkt er op dat ze nu een aantal wijzigingen hebben doorgevoerd. Ze hebben namelijk een nieuwe locatie voor het project op het oog.

Red Bull gebruikt al sinds hun komst naar de Formule 1 de oude windtunnel in het Britse Bedford. In de loop der jaren hebben ze dit bouwwerk meerdere keren vernieuwd, maar alsnog is deze windtunnel flink verouderd. Hij is namelijk oorspronkelijk ontworpen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het ontwikkelen van vliegtuigen. Red Bull wil stappen zetten en de huidige windtunnel voldoet niet meer aan de eisen van de constructeurskampioen.

Red Bull had een locatie nabij de Technology Campus op het oog. Er was zelfs al formeel een aanvraag ingediend om te mogen beginnen met de bouw van de windtunnel. Nu heeft de Oostenrijkse renstal last minute toch de plannen omgegooid. Dit heeft allemaal te maken met de huidige ontwikkelingen in Milton Keynes, Red Bull is bezig met het realiseren van een onderkomen voor het motorenproject. Volgens Motorsport.com wordt er nu hard gewerkt aan het papierwerk voor de aanvraag van de nieuwe locatie. Red Bull denkt niet dat de wijziging invloed heeft op hun doel. Ze willen de windtunnel gaan gebruiken voor de ontwikkeling voor 2026.