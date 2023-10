Wat viel op tijdens de zaterdag in Austin?

De zaterdag op het Circuit of the Americas stond in het teken van de Sprint. Met eerst de Sprint Shootout en daarna de Sprint werd het publiek getrakteerd op een ouderwetse drukke racedag. Er gebeurde een heleboel en GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Sprint

Ja, het was weer tijd voor een sprintrace. Net als twee weken geleden in Qatar moesten de teams en coureurs weer aan de bak voor het allesbehalve geliefde format. In Qatar was de sprintrace nog een spektakelstuk waarin ook echt een titel op het spel stond, maar in Austin was het een vrij tamme race. Er gebeurde niet veel, er was geen spanning en na afloop zocht men naar interessante verhaallijnen. Die waren er eigenlijk niet en op sociale media regende het klachten. Zijn die sprints eigenlijk wel nodig?

Als het aan George Russell had gelegen had de sprintzaterdag nooit plaatsgevonden, hij had immers een ongekend pijnlijke dag. In de Sprint Shootout zag hij niet dat Charles Leclerc er aankwam en dat leverde hem een gridstraf van drie plaatsen op. Russell begon vol goede moed aan een inhaalrace, maar hij haalde Oscar Piastri op een onreglementaire manier in. De stewards waren streng en ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden. De achtste plaats en één puntje waren zeker niet wat hij wenste.

Het team van Aston Martin zakte in Austin door het ijs. Op de vrijdag ging het al helemaal mis in de kwalificatie, maar ook in de sprint was er weer stront aan de knikker. Fernando Alonso kwam niet verder dan de teleurstellende dertiende plaats en Lance Stroll kwam niet eens over de finish. De Canadees viel uit met remproblemen en dat was opvallend, want ook op de vrijdag gooiden zijn remmen roet in het spreekwoordelijke eten.