Hobbelig begin in Austin: schoonheidsfoutjes op COTA

Dit weekend staat de Amerikaanse Grand Prix in Austin op het programma. De race op het Circuit of the Americas is populair onder de coureurs en de fans, maar niet alles loopt op rolletjes. Op sociale media gaan namelijk foto's rond van een aantal schoonheidsfoutjes rondom het circuit.

Een foto van een spandoek van de coureurs ging viraal op de sociale media. De organisatie had een doek met de foto's van alle coureurs opgehangen, maar per ongeluk hadden ze daar Lance Stroll vervangen door Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich. Er gingen direct geruchten rond, maar al snel bleek het om een foutje te gaan. De Amerikanen vervingen het doek al snel voor een foto van de juiste coureurs.

Ook in de pitlane ging niet alles goed. Daniel Ricciardo keert dit weekend terug na zijn blessure en dat betekent dat zijn naam weer aanwezig is in de pitstraat. Boven de pitboxen hangen de beeltenissen en de namen van de coureurs, maar bij Ricciardo ging dat niet helemaal goed. Op sociale media gaat een foto van de pitbox rond, daarop is te zien dat de naam van Ricciardo is gespeld als 'Riccardo'. Of dit bord ook wordt vervangen, is nog niet helemaal duidelijk.