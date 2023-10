McLaren voegt Bianca Bustamante toe aan opleidingsploeg

Het team van McLaren heeft weer een opvallende coureur toegevoegd aan hun Driver Development-programma. Ditmaal hebben ze gekozen voor een opvallende naam die hun kleuren zal gaan dragen in de F1 Academy. Het team heeft bekend gemaakt dat Bianca Bustamante per direct onderdeel is van het team.

Bustamante is momenteel actief in de F1 Academy, de nieuwe opstapklasse voor vrouwelijke coureurs. Vanaf volgend seizoen moet elk Formule 1-team een talent inzetten in die klasse. McLaren heeft bekend gemaakt dat Bustamante hun coureur wordt, maar dat is het enige. De 18-jarige Filipijnse wordt dus ook onderdeel van het Driver Development-programma. Ze zal worden begeleid door Emanuele Pirro en wordt onderdeel van de talentenpool van het team. Ze rijdt volgend seizoen weer in de F1 Academy.