McLaren verwacht sterk Mercedes in 2024

Het team van McLaren is momenteel bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal heeft zich herpakt na een teleurstellende seizoenstart. Achter de schermen zijn ze bezig met de ontwikkeling van de wagen voor 2024. Andrea Stella durft nog geen voorspellingen te doen, maar hij verwacht wel een sterk Mercedes in het komende jaar.

McLaren begon op een enorm tegenvallende manier aan het huidige seizoen. De Britse renstal introduceerde daarna een aantal verregaande updates en dat zorgde voor grote stappen naar voren. Ze begonnen steeds beter te presteren en ze zijn nu vaak het tweede team achter Red Bull Racing. Vanzelfsprekend zijn ze tevreden met hun huidige resultaten, maar ze willen niet te vroeg juichen voor 2024.

Red Bull

Teambaas Andrea Stella geeft wel toe dat het zonnetje langzaam begint te schijnen. Stella heeft de data bekeken en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "De ontwikkeling die we nu zien bij de auto voor volgend jaar, is bemoedigend. Ik denk echter wel dat iedereen dit heeft, want we zien dat de concepten duidelijk worden. We hebben geen idee of we ons sneller ontwikkelen dan andere teams en we weten zeker niet of we sneller ontwikkelen dan Red Bull."

Mercedes

Stella wil dan ook niets zeggen over de pikorde voor het aankomende seizoen. Hij wijst namelijk niet alleen naar Red Bull, maar ook naar Mercedes: "Laten we niet vergeten dat ook Mercedes nu weet waar ze aan moeten werken. Ik denk dat ze sterk zullen terugkomen. Op dit moment kun je niet zeggen wat de pikorde voor volgend jaar zal zijn, dat zien we dan wel weer. Ik denk dat dingen kunnen evolueren."