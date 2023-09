Wat viel op tijdens de Grand Prix van Japan?

Vandaag werd op het circuit van Suzuka de Japanse Grand Prix verreden. De fans werden getrakteerd op een incidentrijke race met veel bizarre momenten. Uiteindelijk was het ook de titelrace voor het team van Red Bull Racing. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste zaken op een rijtje.

Wat vooral opviel in Japan, was de totale overmacht van Max Verstappen. Niemand kon hem verslaan en hij was dit weekend in alle sessies de snelste man. Ook in de race heerste hij en versloeg hij zijn concurrenten met speels gemak. Hij won de race dit weekend 'slechts' met ruime 19 seconden voorsprong op de rest van het veld. Maar, de concurrentie kwam niet in de buurt van de Nederlander. De McLarens probeerden hem nog wel aan te vallen, maar Verstappen lachte alleen maar. Hij kan in de Qatarese Sprint al kampioen worden, het is tekenend voor zijn overmacht.

McLaren

Verstappen werd vandaag op het podium geflankeerd door het McLaren-duo. Het was voor het eerst in 2023 dat Lando Norris en Oscar Piastri op het podium stonden. Voor Piastri was het zijn eerste podium uit zijn nog korte Formule 1-loopbaan. Het was een terechte podiumplek aangezien hij al het hele weekend geen fout heeft gemaakt. Wat het alleen nog maar knapper maakt, is dat hij dit weekend pas voor het eerst op Suzuka reed. McLaren begon dit seizoen in de achterhoede, maar dit weekend lieten ze zien echt terug te zijn aan de top.

De Japanse Grand Prix was mogelijk voorlopig de laatste Formule 1-race van Liam Lawson. De kans is aanwezig dat Daniel Ricciardo in Qatar weer plaatsneemt achter het stuur van de AlphaTauri-bolide. Lawson hoorde dit weekend dat hij geen contract voor 2024 heeft gekregen en dat hij volgend seizoen weer reservecoureur is. Op het circuit van Suzuka nam Lawson sportieve wraak. Hij reed een goede race en hij kwam als elfde over de streep, één plekje voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.