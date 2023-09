McLaren presenteert Hirakawa als nieuwe reservecoureur

Het team van McLaren heeft de eerste dag van het Japanse Grand Prix-weekend aangegrepen om hun nieuwe reservecoureur te presenteren. Vlak voor de start van de eerste vrije training maakte het team bekend dat Ryo Hirakawa de nieuwe reservecoureur is voor het aanstaande seizoen.

Hirakawa is geen bekende naam bij het grote publiek. De Japanner staat bij kenners echter bekend als een getalenteerde coureur. Hirakawa is fabriekscoureur voor Toyota in het WEC en hij won dan ook de 24 uur van Le Mans in 2022. Hij zal zijn WEC-rol gaan combineren met zijn werkzaamheden bij McLaren. Het team maakte bekend dat hij veel tijd zal doorbrengen in de simulator en dat hij tests zal gaan afwerken in de MCL35M.