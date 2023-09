Op deze manier wordt Red Bull constructeurskampioen in Japan

Het circuit van Suzuka kan dit weekend wederom het decor zijn van een kampioensrace. Max Verstappen kan in Japan nog geen wereldkampioen worden, maar zijn werkgever Red Bull Racing wel. De kans is namelijk best wel groot dat de Oostenrijkse renstal zich dit weekend voor het tweede jaar op rij tot constructeurskampioen mag kronen.

Red Bull Racing is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. Pas vorige week in Singapore werden ze voor het eerst dit seizoen verslagen. Red Bull heeft in totaal 597 WK-punten bij elkaar gereden, hun achtervolgers Mercedes en Ferrari staan respectievelijk op 289 en 265 punten. Beide renstallen kunnen in theorie nog constructeurskampioen worden, maar de kans is veel groter dat Red Bull dit weekend al de champagne mag ontkurken.

De opdracht voor Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez is dit weekend relatief simpel. Ze moeten rekening houden met Mercedes en Ferrari, maar ze hebben wel alles in eigen hand. Ze moeten simpelweg één punt meer scoren dan Mercedes en ze moeten ervoor zorgen dat Ferrari niet meer dan 23 punten inloopt. Zodra ze dit doel bereiken in Suzuka, dan is de buit binnen. Aangezien men geen rampenweekend verwacht zoals in Singapore, is de kans op titelprolongatie huizenhoog.