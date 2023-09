'Adidas mogelijk nieuwe naamgever AlphaTauri'

Het is algemeen bekend dat het team van AlphaTauri volgend seizoen onder een andere naam op de grid zal staan. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing is immers op zoek naar een nieuwe titelsponsor. Naast Hugo Boss zou nu ook sportkledinggigant Adidas in de race zijn.

AlphaTauri is dit jaar bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal staat laatste in het constructeurskampioenschap. Teameigenaar Red Bull besloot begin dit jaar in te grijpen, de Oostenrijkers hebben meerdere maatregelen genomen. Ze hebben een flinke reorganisatie doorgevoerd, ze gaan de samenwerking met Red Bull Racing verbeteren en het team mag op zoek gaan naar een nieuwe naamgever.

De naam van het Duitse modemerk Hugo Boss wordt al geruime tijd in verband gebracht met AlphaTauri. Sterker nog, het merk stopte de samenwerking met de Formule E op zich volledig op de Formule 1 te focussen. Nu lijkt het er echter op dat sportkledinggigant Adidas ook een kanshebber is. Volgens het Zwitserse medium Blick zou Adidas kans maken op een deal met AlphaTauri. Kersvers AlphaTauri CEO Peter Bayer hint daar wel op in gesprek met Blick: "Hugo Boss is ook betrokken bij het nieuwe project, maar de nieuwe naam wordt veel groter."