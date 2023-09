FIA weigert DRS-verzoek van coureurs

Het circuit in Singapore ziet er dit weekend iets anders uit dat voorheen. De lay-out is aangepast vanwege werkzaamheden in de Aziatische stadstaat. Dat betekent dat er dit seizoen een extra recht stuk bij is gekomen. De coureurs willen hier graag een DRS-zone van maken, maar de FIA wil daar niet aan mee werken.

Dit jaar zijn er al drie DRS-zones op het stratencircuit van Marina Bay. De eerste zone ligt tussen bocht negentien en bocht een, de tweede zonde bevindt zich tussen bocht vijf en bocht zeven en de laatste zone is te vinden tussen bocht dertien en bocht veertien. De coureurs hopen dat het nieuwe rechte stuk, rondom de sectie waar eerst bocht zestien tot en met negentien lag, ook een DRS-zone wordt.

Discussie

De meeste coureurs zijn in ieder geval blij met het nieuwe rechte stuk. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas weet wat er speelt bij zijn collega's. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "Volgens mij hadden de meeste coureurs verwacht dat er nog een DRS-zone zou bijkomen voor het rechte stuk. Ik weet zeker dat dit een punt van discussie gaat worden tijdens de drivers briefing. Het gaat nog steeds de juiste richting op, maar ik weet nog steeds niet of het een groot verschil gaat maken."

Feedback

De kans dat autosportfederatie FIA gaat luisteren naar de kritiek van de coureurs, is zeer klein. De FIA is van mening dat de feedback geen duidelijke consensus gaf, zo laten ze weten aan Motorsport.com. De teams kregen de kans om te reageren op een aantal vragen van de FIA, maar de teams die reageerden gaven geen antwoord dat voor duidelijkheid zorgde. De FIA voerde zelfs nog een aantal veiligheidssimulaties uit waarna er is besloten om de mogelijkheid niet verder te onderzoeken.