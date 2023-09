McLaren rijdt met zwarte livery in Singapore en Japan

Het team van McLaren rijdt aankomend weekend weer met een aangepaste kleurstelling. Voor de derde keer in dit seizoen past de Britse livery de kleurstelling aan. Ditmaal heeft men de kleurstelling aangepast vanwege een samenwerking met sponsor OKX, vorig seizoen deden ze iets soortgelijks.

In tegenstelling tot vorig jaar, is dit seizoen de gehele livery aangepast. In Singapore en Japan zullen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gaan rijden met een overwegend zwarte auto. Onder de noemer 'Stealth Mode' heeft McLaren de kleurstelling omgegooid. De auto is bijna volledig zwart, alleen de voorzijde en de achtervleugel zijn nog oranje. Eerder dit seizoen reed het team met een speciale Triple Crown-livery en met een chroomkleurige kleurstelling.