Pepe Marti nieuwe aanwinst van Red Bull Junior Team

De opleidingsploeg van Red Bull Racing wordt veelvuldig geroemd. Het Red Bull Junior Team heeft al meerdere grote coureurs naar de Formule 1 gebracht. Momenteel bestaat de opleidingsploeg uit een aantal opvallende namen, Red Bull heeft nu een nieuw groot talent uit de Formule 3 toegevoegd aan het juniorenteam.

Het Red Bull Junior Team heeft namelijk bekend gemaakt dat Pepe Marti officieel onderdeel wordt van de Red Bull-familie. De jonge Spaanse coureur staat momenteel derde in het Formule 3-kampioenschap en hij wordt gezien als één van de grootste talenten in de opstapklassen. De stap van Marti komt niet uit de lucht vallen, eerder werd hij namelijk ook al in verband gebracht met Red Bull. Dit weekend zal hij in Monza gaan rijden met zijn speciale Red Bull-helm.