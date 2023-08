Wat gebeurde er op de vrijdag in Zandvoort?

Gisteren werden op het circuit van Zandvoort de eerste twee vrije trainingen van het Nederlandse Grand Prix-weekend afgewerkt. De fans op de tribunes werden getrakteerd op twee sessies vol met actie en met opvallende zaken. GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Ricciardo

Na afloop van de tweede vrije training ging het eigenlijk maar om één man: Daniel Ricciardo. De populaire Australiër was begonnen aan het derde raceweekend sinds zijn comeback, maar hij zal niet daadwerkelijk gaan racen. In de tweede training crashte hij en blesseerde hij zijn hand. Hij werd na het medisch centrum gebracht, maar vertrok daarna al snel naar het ziekenhuis in Haarlem.

Uit de scans bleek dat Ricciardo zijn middenhandsbeentje heeft gebroken. Hierdoor kan hij niet in actie komen in de derde vrije training, de kwalificatie en de Grand Prix. Hij wordt vervangen door Liam Lawson, het meest aansprekende talent uit de Red Bull-stal.

De Nieuw-Zeelander fungeert als reserverijder en is actief in de Japanse Super Formula-klasse. Aangezien Lawson in deze klasse nog om de titel vecht, is de kans aanwezig dat Red Bull hem niet uit deze titelstrijd wil trekken. Dat betekent dus dat Lawson maximaal tot en met de Amerikaanse Grand Prix beschikbaar is. De Mexicaanse Grand Prix botst namelijk met het Super Formula-weekend op het circuit van Suzuka.

Het team van Ferrari kende een enorm tegenvallende vrijdag in Zandvoort. De Italiaanse renstal wil meevechten om de podiumplaatsen, maar aan de hand van de eerste twee vrije trainingen lijkt dit een onmogelijke opgave. Rookie Robert Shwartzman klaagde in de eerste vrije training al over het gedrag van de auto en in de tweede vrije training ging het niet veel beter. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen niet veel verder dan de elfde en de zestiende tijd. Wie een blik werpt op de kwalificatie-simulaties, ziet dat Ferrari slechts het zevende team was. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor Ferrari.

Strijd om pole

Het begint er steeds meer op te lijken dat de kwalificatie van later vandaag een enorm spektakestuk gaat worden. In de tweede vrije training waren de verschillen zeer klein. De gehele top zestien zat binnen een seconde van elkaar en het verschil tussen nummer één Lando Norris en nummer vijf Yuki Tsunoda was slechts 0,390 seconden. Met mogelijke neerslag in de lucht, kan het allemaal nog spannender worden. Het is dan ook lastig om een echte favoriet aan te wijzen voor de pole position.