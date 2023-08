Taxiblokkade Zandvoort wordt steeds zekerder

Het begint er steeds meer op te lijken dat Haarlemse taxichauffeurs voor hinder gaan zorgen tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend. Een aantal taxichauffeurs zijn woest en dreigden eerder al met een blokkade van het circuit. Na nieuwe informatie zijn ze nog bozer geworden en lijkt het er sterk op dat er daadwerkelijk een blokkade gaat komen.

Een groep taxichauffeurs uit de regio Haarlem is woedend aangezien ze geen toegangsbewijzen krijgen om Zandvoort te betreden tijdens het raceweekend. In de voorgaande jaren mochten ze wel het dorp in, maar volgens de gemeente kwamen deze chauffeurs op illegale wijze aan hun licenties. Daarom heeft de gemeente besloten om ze geen licentie te geven, dit leidde tot woede bij de taxichauffeurs waarna ze overgingen naar het dreigen met een blokkade.

Volgens De Telegraaf gaat de aangekondigde blokkade vrijwel zeker door. De krant meldt namelijk dat de chauffeurs erachter zijn gekomen dat andere taxi's van buiten Zandvoort, wel een licentie hebben ontvangen. Volgens de gemeente krijgen deze chauffeurs een parkeervergunning waardoor ze wel in aanmerking komen voor een licentie. Een woordvoerder van de taxichauffeurs laat aan De Telegraaf weten dat ze op de zwaarste momenten willen overgaan tot een blokkade. Ze denken bijvoorbeeld aan de zondag voor de start van de race of op de zaterdag.