FRECA-coureur over zwarte dag in Spa: "Race had 100% moeten worden gestaakt"

Op 1 juli was de autosportwereld in rouw na het overlijden van Dilano van 't Hoff na een afgrijselijk incident op Spa-Francorchamps. Adam Fitzgerald, die ook betrokken was bij het zware ongeval en ernstig geblesseerd raakte, vindt dat de wedstrijd in de Ardennen nooit meer herstart had mogen worden.

De regen kwam op een gegeven moment tijdens de race met bakken uit de hemel. Voor de veiligheid werd er tijdelijk achter de Safety Car gereden in de hoop dat de omstandigheden verbeterden. Met nog een ronde te gaan durfde de wedstrijdleiding het alsnog aan om het veld los te laten. De coureurs zagen geen hand voor ogen door alle spray.

Fitzgerald legt uit hoe hij de situatie ervaarde. Tegenover de website van Feeder Series zei de Ier: "Bij Spa heb je eerst Eau Rouge, een bocht naar links en daarna heb je de Raidillon aan de rechterkant. De kerb links die je als eerste neemt, die kon ik gewoon niet zien, ik miste hem helemaal en ging bijna over het gras door de Raidillon omdat ik niet kon zien waar de kerb was. Er was geen zicht en tot overmaat van ramp besloeg mijn vizier."

Fitzgerald snapt er niks van dat de wedstrijd doorging. "Deze race had voor 100% moeten worden gestaakt, het was veel te gevaarlijk. Als iemand voor je spint, was er geen enkele kans dat je het zou zien en dat je de auto zou kunnen ontwijken. En dat is wat er gebeurde…"

"Ik heb nog steeds geen woorden voor wat er is gebeurd voor [Dilano] en zijn familie"

Fitzgerald probeert te herinneren wat er vlak na het incident gebeurde toen de rode vlag werd gezwaaid. "Ik weet nog dat ik de ambulance direct naar de auto van Dilano zag gaan, ik wist niet hoe erg het was, maar ik kon zien hoeveel mensen rond zijn auto stonden. En dat betekende dat ik zeker vijf minuten in de auto zat."

"Ik had [Joshua] Dufek die probeerde te schreeuwen om mensen te verzamelen die mij konden helpen, maar er was niemand omdat er maar één ambulance ter plaatse was. Ik vermoedde dat Dilano zeker geblesseerd was, maar ik wist nooit hoe erg het kon zijn. Ik wist dat het slecht was voor ons beiden en...

Fitzgerald zweeg even. "Het is ongelooflijk triest wat er is gebeurd, ik heb nog steeds geen woorden voor wat er voor hem en zijn familie is gebeurd", zei hij.

De Ier had door de crash vier gebroken rugwervels en een gebroken elleboog. De RPM-coureur is nog steeds herstellende en hoopt snel weer in de auto te kunnen stappen. Zijn passie voor de motorsport is onveranderd ondanks de heftige gebeurtenis, maar stelt wel dat veranderingen nodig zijn om dit soort ongelukken te voorkomen.

"Ik hoop alleen dat de voorzorgsmaatregelen die ze hebben genomen voor de F1 Grand Prix van België, om niet te racen bij te veel regen, in de toekomst dezelfde voorzorgsmaatregelen zullen toepassen voor alle racecategorieën."