De Meo heeft grootste plannen: "Alpine moet het Franse Ferrari worden"

Het team van Alpine beleeft momenteel zware dagen. In België werd bekend dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane per direct werden ontslagen. Het was een nieuw hoofdstuk in een roerige periode van de Franse renstal. Kopstuk Luca de Meo blijft echter positief, hij wil dat het team de Franse tegenhanger van Ferrari wordt.

Het team van Alpine begon vol goede moed aan het huidige seizoen, maar na een paar races werd duidelijk dat ze een flinke achterstand hebben op de concurrentie. Momenteel staat het team op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap en was de derde plaats van Esteban Ocon in Monaco het hoogtepunt van het seizoen tot nu toe. Achter de schermen rommelt het ondertussen flink bij het team. Vlak voor het ontslag van Szafnauer en Permane werd bijvoorbeeld ook CEO Laurent Rossi de laan uit gestuurd.

Symbool

Bij moederbedrijf Renault heeft men alle vertrouwen in de toekomst van het team. Renault CEO Luca de Meo barst namelijk van de ambitie. De Italiaan wil dat het team van Alpine een grote rol gaat spelen in de koningsklasse van de autosport. In gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports legt de Meo zijn ambities uit: "Het Formule 1-team van Alpine zal de Franse variant van Ferrari gaan worden. In Frankrijk is er momenteel te weinig passie voor de Formule 1. Dit komt doordat Franse mensen geen symbool hebben om voor te juichen, zoals de Italianen wel hebben met Ferrari."

Fiat 500

De Meo heeft veel ervaring in de automobielindustrie. In het verleden werkte hij onder meer voor Fiat. Hier werkte hij mee aan de wedergeboorte van de iconische Fiat 500. Hij zag het effect hiervan en wil iets soortgelijks bereiken met Alpine: "Het is ons doel om de kleuren van Alpine te laten staan voor passie, dat hebben we ook gedaan met de Fiat 500. Het is het idee om historie te verbinden aan deze kleuren, daarmee creëren we commitment."