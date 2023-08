Wordt Hugo Boss nieuwe titelsponsor AlphaTauri?

Hugo Boss als titelsponsor van AlphaTauri? Het zou zomaar kunnen volgens de Italiaanse versie van Motorsport.com.

Het kledingmerk is geen onbekende in de koningsklasse. In de jaren '80 tot en met 2014 was het prominent aanwezig op de bolides van McLaren en daarna tot en met 2017 op de Mercedes.

Op dit moment heeft het in de F1 een bescheiden samenwerkingsverband met Aston Martin, maar naar verluidt wil Hugo Boss meer door een grote sponsordeal met AlphaTauri aan te gaan om nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Zowel Hugo Boss, AlphaTauri en moederbedrijf Red Bull houden vooralsnog de kaken stijf op elkaar.

Overname

Volgens Motorsport.com kan ook gebeuren dat Hugo Boss het kledingmerk AlphaTauri overneemt.

Een hele overname van het team door een andere partij is niet aan de orde. Dat zei Red Bull eerder dit jaar.

"Er bestaan geen plannen om de huidige structuur te gaan veranderen. Red Bull Technology levert componenten aan AlphaTauri en Red Bull Powertrains werkt samen met hun team."