Verrassende bandenkeuze van Pirelli voor Italiaanse Grand Prix

De zomerstop in de Formule 1 is pas net begonnen, maar toch heeft bandenfabrikant Pirelli de keuzes voor de eerste wedstrijden na de pauze al bekend gemaakt. Voor de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort zijn er weinig spannende beslissingen gemaakt, voor de Italiaanse Grand Prix op Monza die een week later volgt juist des te meer,

Op het duinencircuit in Noord-Holland krijgen de Formule 1-coureurs beschikking over de C1, de C2 en de C3-band van Pirelli. Het zijn de hardere banden in het rubberspectrum van Pirelli en die keuze is logisch, gezien de immense druk die er op de banden wordt uitgeoefend in de beide kombochten op het circuit van Zandvoort.

Voor de Grand Prix van Italië is Pirelli echter op een alternatieve toer gegaan: men neemt de C3, de C4 en de C5 mee naar de hogesnelheidstempel nabij Milaan. De Italiaanse bandenbouwer doet dat naar eigen zeggen om meer 'strategische keuzes' in de kaart te spelen. De C3, C4 en C5 zijn de meest zachte banden van het spectrum.

Eerder dit seizoen werd de C5-band al eens ingezet tijdens de Grands Prix van Azerbeidzjan, Monaco, Canada, Oostenrijk en Hongarije. De C1-band, zoals deze op Zandvoort te zien zal zijn, kwam nog niet verder dan Bahrein, Spanje en Groot-Brittannië.