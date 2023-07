Regenachtig weekend voor de boeg in Spa-Francorchamps

Een Grand Prix van België zonder regen is eigenlijk geen echt Belgisch raceweekend. Dit weekend zal het zeker niet droog blijven tijdens de sessies want net als in Nederland regent het in de Ardennen ook veel. De eerste foto's vanaf het circuit zijn tot ons gekomen en ook daar is te zien hoe nat het in de paddock en op het circuit is op het moment dat de coureurs aankomen.

De weersvoorspelling geeft aan dat de meeste regen op vrijdag zal vallen, vermoedelijk tijdens de kwalificatie. Ook zaterdag zal nagenoeg eenzelfde hoeveelheid regen vallen, terwijl zondag wisselvallig weer wordt verwacht maar ook regendruppels op het asfalt kunnen dalen.

Bekijk hieronder het fotoalbum van de donderdag in Spa-Francorchamps.