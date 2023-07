GPToday TV-Gids: Rinus VeeKay heeft het dubbel zo druk

Wie van autosport houdt, komt dit weekend aan zijn trekken. Behalve Formule 1 zijn er ook twee ovalraces in de IndyCar en rijden in het voorprogramma van de koningsklasse de sterren van de toekomst rondt. En natuurlijk mag het gebrul van de Porsche Cup niet ontbreken.

De Formule 3 begint ​​zaterdagochtend om 09:50 uur met de sprintrace. Op de zondag is de hoofdrace nog vroeger, om 8:25 uur.

De Formule 2, een trede hoger, heeft de sprintrace op de zaterdagmiddag om 14:15 uur. De hoofdrace is zondagochtend om 10:05 uur.

De Formule 1 heeft de kwalificatie en Grand Prix op de normale tijden die we gewend zijn. Zaterdag 16:00 uur strijden de rijders om pole en zondag 15:00 uur is de Grand Prix van Hongarije.

Rinus VeeKay heeft het in IndyCar dubbel zo druk. Op zaterdag en zondag wordt er geracet op de oval van Iowa Speedway. Zaterdag om 21:05 uur en zondag om 20:30 uur is de Hy-Vee Homefront 250.​​

Tussen alle bedrijven door de Porsche Cup Supercup. ​Die is zondag 12:00 uur. En heb je dan nog niet genoeg gezien, dan is er ook nog het ​​​​Formula Regional European Championship by Alpine, een trede onder de F3. ​​Zaterdag race 15:45 uur. Op zondag race 2 ​​om 16:25 uur. Te volgen op het YouTube-kanaal van FRECA.