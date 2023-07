Valentino Rossi heeft na zijn succesvolle MotoGP-carrière zijn weg gevonden in de vierwielers. Op de zondag behaalde The Doctor een groot succes door de race in Misano voor de GT World Challenge Europe Sprint Cup op zijn naam te schrijven. Dit deed de Italiaan samen met Maxime Martin in de #46-bolide Het nummer waarmee Rossi om bekend stond in de tweewielers.

VALENTINO ROSSI WINS AT MISANO!!! 馃嵕馃嚠馃嚬馃く



https://t.co/sh27pYhOwh