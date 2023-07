Ook Aston Martin past livery aan voor Britse Grand Prix

Ook het team van Aston Martin past de livery aan voor de Britse Grand Prix van aankomend weekend. De Britse renstal heeft niet gekozen voor een bijzonder thema, maar past de kleurstelling aan voor één van de sponsors. Aston Martin rijdt in Silverstone namelijk met een speciale Valvoline-kleurstelling.

Aston Martin maakte vandaag bekend dat ze in zee gaan met de nieuwe sponsor Valvoline. De twee hebben een contract voor een langdurige samenwerking gesloten. Voor de Britse Grand Prix van aankomend weekend wordt de livery van het team aangepast. De kleuren en logo's van de nieuwe sponsor zijn te zien op onder meer de voorvleugel, de motorkap en de racepakken van Lance Stroll en Fernando Alonso.

