Formule 1 houdt minuut stilte voor Van 't Hoff voorafgaand Oostenrijkse GP

De dood van FRECA-coureur Dilano van 't Hoff zorgt voor veel verdriet in de internationale autosportwereld. De jonge Nederlander overleed gisteren bij een verschrikkelijk ongeval op het circuit van Spa-Francorchamps. Vanuit de Formule 1 regende het steunbetuigingen aan zijn nabestaanden en voorafgaand de Grand Prix volgt vandaag een eerbetoon.

De dood van Van 't Hoff maakte veel los in de internationale autosportwereld. Vandaag waren er speciale logo's te zien op veel auto's in de Formule 2 en de Formule 3 en in de Sprint reed Pierre Gasly gisteren met een zwarte band op de voorvleugel van zijn Alpine. Voorafgaand de Grand Prix van Oostenrijk zullen de coureurs vandaag een minuut stilte houden voor Van 't Hoff. Om 14:45 zal dit moment plaatsvinden.