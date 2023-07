In memoriam: Dilano van 't Hoff (2004-2023)

De internationale autosportwereld werd vandaag opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van de nog maar 18-jarige Dilano van ‘t Hoff. Hij overleed aan de gevolgen van een zware crash tijdens de FRECA-race op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Het nieuws ging de wereld over en zorgde voor veel verslagenheid.

Vanochtend ging het verschrikkelijk mis tijdens de regenachtige race op Spa. Tim Tramnitz crashte in Raidillon waarna meerdere coureurs betrokken raakten bij een ongeval op het Kemmel Straight. Van ‘t Hoff was één van de betrokkenen. Lange tijd was het stil vanuit de organisatie. Vlak na de finish van de Sprint Shootout in Formule 1 kwam het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van de Nederlandse coureur naar buiten.

Van ‘t Hoff was een groot talent en werd dan ook niet voor niets opgepikt door het hoog aangeschreven team van MP Motorsport. Na een succesvolle kartcarrière stapte de coureur uit Dordrecht in 2021 over naar de autosport. Van ‘t Hoff was direct succesvol, in dienst van Xcel Motorsport werd hij tweede in het Formule 4 UAE-kampioenschap. Hij was dat jaar ook actief in de Spaanse Formule 4, hij werd hier kampioen na een geweldig seizoen met 10 zeges.

Podiums

Als gastcoureur maakte hij in 2021 ook zijn eerste meters in het belangrijke FRECA-kampioenschap. Namens MP Motorsport nam hij deel aan de raceweekenden in Valencia, Mugello en Monza. De vijftiende plaats in de afsluitende race was zijn beste resultaat. In 2022 reed hij wederom in het FRECA en nam hij ook deel aan de Aziatische variant van dit kampioenschap. In Dubai pakte hij hier zijn eerste podiumplek en ook in het FRECA mocht hij eenmaal het podium betreden.

Dit jaar reed Van ‘t Hoff weer in het FRECA. Hij was aardig aan het seizoen begonnen en scoorde punten in Imola en op de Hungaroring. Dit weekend ging hij op jacht naar punten op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Het ging helemaal mis en het verschrikkelijke ongeval maakte een einde aan zijn leven.

Passie

Het nieuws ging de wereld over en het regende reacties van coureurs, teams en fans. Ook van de burgemeester van zijn geboorteplaats Dordrecht reageerde op het nieuws. Burgemeester Wouter Kolff sprak zich uit op Twitter: “Ik ben geschokt door het nieuws van het overlijden van de pas 18-jarige Dordtenaar Dilano van ‘t Hoff. Hij overleed tijdens het uitoefenen van zijn sport, zijn passie. Ik leef zeer mee met zijn familie, zijn vrienden en zijn andere naasten, zoals zijn collega’s in de autosport.”