McLaren toont geüpdatete bolide aan buitenwereld

Het team van McLaren verschijnt dit weekend in Oostenrijk aan de start met een sterk geüpdatete auto. De MCL60 ziet er compleet anders uit dan voorheen en er wordt zelfs gesproken over een soort B-spec. In Oostenrijk werd in ieder geval duidelijk dat de updates zeer ingrijpend zijn.

De updates zijn dit weekend alleen te zien op de auto van Lando Norris, dat betekent dus dat Oscar Piastri nog eventjes moet wachten totdat hij meters mag maken met de nieuwe onderdelen. Onder meer de vloer en de sidepods van de MCL60 zijn aangepast. Vooral de achterzijde van de vloer heeft een flinke metamorfose ondergaan. In de Oostenrijkse pitlane viel ook op dat de nieuwe sidepods veel weg hebben van de sidepods van Red Bull Racing en Aston Martin.