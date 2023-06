Red Bull viert honderdste zege met aangepast motorhome

De zege van Max Verstappen in Canada was op meerdere manieren historisch. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur evenaarde zelf het aantal zeges van Ayrton Senna, maar won ook de honderdste Grand Prix uit de geschiedenis van zijn team. Red Bull viert die mijlpaal dit weekend in Oostenrijk.

Red Bull rijdt dit weekend een thuisrace op de Red Bull Ring in Spielberg. De Oostenrijkse renstal maakt van de gelegenheid gebruik om het jubileum te vieren. Het motorhome ziet er dit weekend namelijk iets anders uit dan normaal. Aan de voorzijde van het grote bouwwerk hangt namelijk een groot doek om de 100 zeges te vieren. Op het doek zijn de Red Bull-winnaars te zien en het speciale logo voor de 100 overwinningen.

After the 100th win in Canada, Red Bull dressed up the motorhome for the #austrianGP pic.twitter.com/5L3KTEDiNc