Stop de Perez-mania!

Nu Max Verstappen al sinds ronde 48 van de Miami Grand Prix in elke verreden raceronde in de Formule 1 aan de leiding gaat, neem ik iedereen graag even mee naar 6 mei 2023. Toen zag de Formule 1-wereld er namelijk nog heel anders uit. Sergio Perez had na de crash van Charles Leclerc in Q3 zijn tweede pole position van het seizoen gepakt en vierde dit stuiterend van vreugde in zijn RB19. De Britse, maar vooral de Mexicaanse pers schoot na deze kwalificatie enthousiast in de pen: Twee Red Bull-coureurs gingen de strijd om de wereldtitel beslechten in 2023. Sergio Perez had eindelijk een modus gevonden om Red Bulls' tweevoudige wereldkampioen Max Verstappen een heel seizoen lang het vuur aan de schenen te leggen.

Sterke seizoensstart Perez

"Denk je dat Sergio Perez dit jaar kampioen kan worden?" werd mij na de race in Jeddah die Perez begin dit jaar won, vriendelijk doch angstig gevraagd. Ik antwoordde toen al: "Nou, nee!" Ik had denk ik ook goede redenen waarom niet. In 2022 had Sergio Perez ook al de overhand op Max op het stratencircuit in Jeddah. Er moest een voor de Mexicaan ongelukkige Safety Car-periode aan te pas komen om Verstappen ten koste van de Mexicaan aan de leiding te brengen. Het was dan ook nauwelijks een verrassing dat Perez in een nog dominantere RB19 naar de pole position snelde op het circuit in Saudi Arabië. Het hielp zeker dat Max technische problemen kende tijdens Q2, maar een toch al redelijk sterke Perez zat daardoor helemaal in het beste zitje in het huis voor de winst.

Ook toen Perez de race in Baku ten koste van Verstappen en de op pole gestarte Charles Leclerc won was er bij mij geen enkele twijfel: Sergio Perez was niet herboren aan 2023 begonnen. Nee, in 2021 reed de Mexicaan in de race die Max Verstappen zonder klapband zeker gewonnen had, ook de hele race in de buurt van de Nederlander. Hoewel er daarna ook nog een kapitale blunder van de normaal veel constantere Lewis Hamilton voor nodig was om de Mexicaan aan de zege te helpen, was Perez ook in dat weekend redelijk aan Verstappen gewaagd. Na een wat mindere race in 2022 in Baku, die Perez overigens wel ook voor Verstappen startte, was het dus wederom niet de grootste verrassing dat Perez Verstappen kon bij- en in dit geval zelfs voorblijven. Het verschil tussen de Mexicaan en de Nederlander in de wk-stand bedroeg na deze race slechts zes punten in het voordeel van Verstappen.

De ommekeer

Na de kwalificatie in Miami was Perez er zelf echter ook iets te veel in gaan geloven dat hij Verstappen een seizoen lang kon bijbenen. In Miami kreeg de Mexicaan wat dat betreft het deksel op de spreekwoordelijke neus. Een race waarin Verstappen na bocht 1 nog 9 posities achter Perez lag, won de Nederlander na een hele lange stint op de harde banden met meer dan 5 seconden voorsprong op Checo. De Mexicaan zocht na de race naar een verklaring. Hoe had Verstappen met een volgens de berekeningen slechtere strategie toch nog kunnen winnen? Er moest wel iets met de auto van de Mexicaan aan de hand zijn. Red Bull onderzocht het een en ander, maar vond helaas voor Perez niks.

Het eerstvolgende raceweekend zou voor Perez als geroepen komen. Het stratencircuit van Monaco zou zich bij uitstek lenen om een nieuwe klap uit te delen. Checo deed dat helaas voor hem niet bij het zelfvertrouwen van Verstappen, maar bij de muur in Sainte Dévote. Door deze onnodige klapper in Q1 mocht Perez achteraan starten. Na een slordige race, waarin hij ongeduldig reed en ook nog even als proefkonijn op de 'Wets' mocht rijden, eindigde hij op een troosteloze 16de plek. Ook in de twee races daarna kwam Perez nooit verder dan Q2 in de kwalificaties en eindigde hij de races als vierde en zesde. In vier raceweekenden was het verschil tussen de wk-leider en Perez gegroeid naar 69 punten.

Sergio Perez mag zijn stoeltje niet verliezen

Ondertussen is de toon in in ieder geval de Britse pers ook 180 graden gedraaid. Inmiddels is Sergio Perez niet meer goed genoeg en wordt Liam Lawson, Daniel Ricciardo en/of Yuki Tsunoda het stoeltje naast Verstappen toebedeeld. Ook grote onzin wat mij betreft. Wat de afgelopen weken vooral bevestigd werd, is dat Sergio Perez veel geluk nodig gaat hebben om Max Verstappen in gelijk materiaal over een heel seizoen te verslaan. Er kan na 12,5 jaar in de Formule 1, waarvan 2,5 jaar in een kampioenswaardige auto, geconcludeerd worden dat Sergio Perez in principe niet constant genoeg is om te strijden met een Max Verstappen of een Lewis Hamilton voor een wereldtitel. Neemt niet weg dat hij in de oppermachtige RB19 zeker nog kansen gaat hebben om zeges op zijn palmares bij te schrijven. Ik zou er ook niet van staan te kijken als hij Verstappen in Singapore, een van Perez' favoriete circuits, in de kwalificatie en race verslaat. Misschien doet het voor hemzelf pijn, maar hij kan wat mij betreft beter accepteren dat hij een prima nummer twee is naast Verstappen, dat zal zijn resultaten alleen maar ten goeden komen. De Perez-heisa moet stoppen, nee hij is niet constant genoeg voor een wereldtitel, maar hij is zeker goed genoeg als tweede coureur bij Red Bull.