Red Bull ook de snelste bij de pitstops in Canada

Max Verstappen schreef gisteren de Canadese Grand Prix op oppermachtige wijze op zijn naam. De honderd procent score van Red Bull in 2023 blijft hierdoor intact. Red Bull was oppermachtig en dat gold niet alleen op het circuit. De Oostenrijkse renstal was ook naast het circuit zeer sterk.

Red Bull was namelijk ook de snelste in de pitlane. De pitcrew van het team verwisselde de banden van Sergio Perez in 2,23 seconden. De tweede plaats in deze ranglijst was ook voor Red Bull, Verstappen werd binnen 2,30 seconden voorzien van nieuwe banden. Aston Martin maakte de top drie compleet door de banden van Fernando Alonso in 2,34 seconden te verwisselen. Opvallend genoeg kwam Ferrari niet voor in de top tien.