Problemen met camerasystemen leggen VT1 plat

De eerste vrije training in Canada werd zojuist al na een paar minuten stilgelegd. Alpine-coureur Pierre Gasly viel stil met een probleem met zijn driveshaft, maar de baan was al snel vrij. De FIA liet echter weten dat er andere problemen waren waarom de sessie nog niet kan worden hervat.

De Alpine van Gasly was al snel opgeruimd en de eerste auto's stonden al klaar aan het einde van de pitlane. Maar er gebeurde niets, de rode vlag bleef van kracht en dat was opvallend. De FIA kwam dan ook al snel met een mededeling. Er zijn namelijk problemen met de camera's rondom het circuit, uit veiligheidsoverwegingen wordt er niet gereden. Eerder vandaag was er ook al een korte stroomstoring in de paddock in Montreal.

From the FIA: "The session restart has been delayed due to issues with the local CCTV infrastructure around the circuit. The local organisers are working to resolve the issue and until that time we can’t restart for safety reasons." #F1 #CanadianGP