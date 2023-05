Aston Martin blij: Windtunnelcapaciteit van 100% 'groot pluspunt'

Het Formule 1-team van Aston Martin heeft dit seizoen alles op een rijtje. De Britse renstal heeft tijdens de winterstop een grote stap naar voren gemaakt, en kan met het brengen van nieuwe onderdelen misschien wel haar aandeel in de top 3 verstevigen. Volgens technisch topman Dan Fallows is dat naar alle waarschijnlijkheid te danken aan een goede samenloop van omstandigheden, die nu positief voor het team van Aston Martin uitpakken.

Het Formule 1-team van Aston Martin eindigde vorig jaar als zevende in het constructeurskampioenschap. Een groot contrast met de performance dat de groengekleurde renstal tot nu toe in 2023 laat zien. Het team met coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll kan regelmatig met Mercedes en Ferrari om de podiumplaatsen vechten, en zal door middel van goed werkende upgrades misschien wel dichterbij koploper Red Bull komen.

De reden hiervoor is volgend Aston Martin ingenieur en technisch topman Dan Fallows deels te danken aan het zogeheten Aerodynamic Testing Restriction (ATR). Dit houdt in dat de Formule 1-teams een % aantal windtunneluren krijgen op basis van de eindplaats in het vorige seizoen. Aston Martin eindigde vorig jaar als zevende in het constructeurskampioenschap, en heeft om die reden een windtunnelcoëfficiëntie van 100%; een resultaat die flink wat hoger is dan haar concurrenten. De renstal onder leiding van Lawrence Stroll heeft dit jaar namelijk maar liefst 37%, 25% en 20% meer windtunneluren dan respectievelijk Red Bull, Ferrari en Mercedes te besteden.

"Ja, dat zal zeker helpen, dat is een groot pluspunt voor ons", begint Fallows. "Vorig jaar liepen we flink achter en moesten we met onze ontwikkelingen nogal wat ruimte inhalen. We hebben in 2022 met ons concept flinke stappen weten te maken. En dat is deels zeker aan de ATR-limieten te danken. Of wij in de toekomst flinke last zullen hebben als die limiet dan lager komt te liggen? Ik denk dat we een goede ontwikkelingsrichting hebben, dus zullen we niet zwaar benadeeld worden", sluit Fallows af.