'Prominente namen proberen A1GP nieuw leven in te blazen'

De Formule 1 geldt als een officieel wereldkampioenschap van de FIA, maar in vrijwel alle kampioenschappen van de autosportfederatie wordt er gestreden door teams in plaats van landen. In het verleden bestond er wel een landenkampioenschap in de vorm van de A1GP en momenteel zijn er plannen voor een soortgelijk kampioenschap.

De A1GP was tussen 2005 en 2009 een kampioenschap waarbij landenteams het in identieke auto's tegen elkaar opnamen. De klasse ging uiteindelijk failliet en daarna werd er nooit meer een poging ondernomen voor een soortgelijk kampioenschap. Inmiddels lijkt het erop dat er toch weer stappen worden gezet om de A1GP een nieuw leven in te blazen.

Volgens Sky Business News en Motorsport.com wordt er gewerkt aan een plan dat momenteel de naam 'World Cup of Motorsport' draagt, maar gebruikt men nog wel het log van de A1GP. De man achter het initiatief is volgens Sky Business News Keith Mills, hij was in het verleden ook betrokken bij het organiseren van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Mills en zijn Origin Sports Group zouden momenteel op zoek zijn naar financiële steun. Bij het project zijn ook voormalig Formule 1-werknemers Marcin Budkowski en Mike Gascoigne betrokken.