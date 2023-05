Hevige neerslag teistert omgeving Imola: kans op aardverschuivingen

Aankomend weekend wordt op het circuit van Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden. Het lijkt er sterk op dat deze Grand Prix de eerste regenrace van het jaar gaat worden, de weersvoorspellingen laten namelijk zeer veel neerslag zien. Voor de komende dagen is er zelfs een weeralarm verstuurd voor de regio Emilia-Romagna.

Weerstations en de lokale overheid waarschuwen voor een enorme hoeveelheid neerslag voor de komende twee dagen. Om middernacht ging er een weeralarm in en deze geldt tot en met 17 mei middernacht. Door de grote hoeveelheid regen kunnen er aardverschuivingen en zelfs overstromingen van rivieren ontstaan. Deze overstromingen worden vooral verwacht bij riviertjes en uiterwaarden.

Naast overstromingen en aardverschuivingen zullen er ook stevige windvlagen ontstaan. Het is niet de eerste keer dat er zware weersomstandigheden ontstaan in de regio Emilia-Romagna. Enkele weken geleden vielen er zelfs doden door de gevolgen van de ernstige weersomstandigheden. Aankomend weekend wordt de Grand Prix verreden en het is de verwachting dat het dan wel regent, maar dat de hevige buien van eerder in de week verleden tijd zijn. Er zijn dan ook geen signalen die erop wijzen dat de Grand Prix mogelijk niet door kan gaan.