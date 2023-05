Domenicali wil niet ingrijpen om Red Bull af te remmen

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen en Sergio Perez de eerste vijf Grands Prix van het seizoen. Volgens sommigen moet er worden ingegrepen om deze overmacht te beteugelen, maar Stefano Domenicali wil daar helemaal niets van weten.

Red Bull lijkt nu al zeker te zijn van een wereldtitel. Verstappen en Perez duelleren vooral met elkaar en de voorsprong op de concurrentie is vooralsnog zeer groot. In de eerste vijf Grands Prix was het verschil met de andere teams en coureurs meestal ruim vijftien seconden. Het zorgde voor ergernis bij de concurrentie en sommige prominenten gaven aan dat er moet worden ingegrepen.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft dit ook gehoord, maar de Italiaan wil niet ingrijpen. Hij is er nogal duidelijk over en hij spreekt zich uit bij de Financial Times: "Dit jaar moeten we eerlijk zijn: Red Bull heeft het beter gedaan dan de rest. Het zou tekort door de bocht zijn om te zeggen dat het kampioenschap nu al is beslist. We kunnen niet ingrijpen en iets doen aan de performance van de teams. We hebben op dat vlak met de nieuwe financiële regelgeving al veel gedaan om de verschillen op technisch vlak te verkleinen."