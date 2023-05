Domenicali stelt fans gerust: "Geen situatie met Sprints bij alle raceweekenden"

Vorige week werd in Azerbeidzjan de eerste Sprint van het huidige Formule 1-seizoen afgewerkt. Er werd in Bakoe direct gewerkt met een nieuw format en nog niet iedereen is daar fan van. De kritiek op de Sprints is groot en Formule 1 CEO Stefano Domenicali belooft dat er een maximum aantal sprints zal zijn.

Eerder vandaag kwamen er geruchten naar buiten over een mogelijke groei van het aantal Sprints in 2024. Formule 1-eigenaar Liberty Media zou namelijk groot fan zijn van de sprints en men zou overwegen om het aantal sprints in 2024 te verhogen tot tien. Dit jaar worden er zes sprints afgewerkt en volgens sommigen is dat al teveel.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft de kritiek ook meegekregen. De Italiaanse CEO stelt de fans gerust in een call met analisten van Wall Street: "We willen geen situatie krijgen waarbij we bij elk raceweekend een Sprint hebben. We willen daar een maximum voor invoeren, zoals bijvoorbeeld een Sprint bij 1/3e van de kalender. We willen iets speciaals creëren voor de competitie met meer sportieve waarde met prijzen en natuurlijk ook commerciële kansen. Ik denk dat de juiste weg is om hiermee om te gaan."