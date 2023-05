'Red Bull-kopstukken weigeren over te stappen naar Ferrari'

Het is algemeen bekend dat het team van Ferrari op zoek is naar nieuwe technische kopstukken. Teambaas Frédéric Vasseur is bezig met een flinke reorganisatie en bij Ferrari zijn veel belangrijke pionnen vertrokken. Ferrari aasde op een aantal belangrijke Red Bull-medewerkers, maar het lijkt erop dat ze hier bot vangen.

In de afgelopen weken werden meerdere belangrijke medewerkers van Red Bull Racing in verband gebracht met een overstap naar het team van Ferrari. Hoofd aerodynamica Enrico Balbo en technisch directeur Pierre Waché werden het meest genoemd in deze zaak. Vooral de naam van Balbo viel veelvuldig, maar het lijkt er op dat hij het team van Red Bull Racing niet gaat verlaten.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt dat Balbo en Waché niet willen overstappen naar Ferrari. Volgens de Italiaanse krant werden de gesprekken met Balbo stopgezet omdat hij Red Bull niet wil verlaten. De krant meldt dat men ook probeerde Waché over te nemen van Red Bull. De technisch directeur wees het voorstel van Ferrari af en wil dus ook niet vertrekken bij Red Bull. Volgens La Gazzetta dello Sport is Ferrari nu bezig met een aantal tussenoplossingen.